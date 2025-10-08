- Hoy:
Solano dio fuerte comentario sobre Alexander Robertson tras aceptar jugar por Australia: "Nunca..."
Nolberto Solano dio firme comentario sobre Alexander Robertson, jugador que es pretendido por la selección peruana, pero fue convocado por Australia.
El caso de Alexander Robertson es el tema del momento entre los hinchas peruanos. El centrocampista de 18 puede jugar por Inglaterra, Escocia, Australia y Perú. Pero, la bicolor y los 'Socceroos' mostraron su interés por el exjugador de Manchester City.
Incluso, según señaló el entrenador de Australia, Tony Popovic, Alexander Robertson le señaló que su decisión es jugar con el conjunto australiano. Aunque en la FPF están en contacto con el volante y tienen un plan para que pueda defender la camiseta nacional.
Nolberto Solano se pronunció sobre este caso. 'Ñol' indicó que en su momento habló con Robertson y su padre. El actual entrenador de Pakistán puntualizó que para el hombre del Cardiff City, la selección peruana nunca fue prioridad.
"Hablé con él hace cuatro o cinco años, hablé con su papá que fue exjugador. Él ha nacido en Inglaterra, la mamá es peruana, el papá australiano. Entonces, el chico tenía cuatro opciones: Inglaterra, Escocia, Australia y después, nos puso a nosotros como último caso", señaló Solano en el programa de Eddie Fleischman.
Alexander Robertson fue convocado por Australia en esta fecha FIFA
Luego agregó lo siguiente: "El chico era un juvenil del Manchester City, y nunca fue prioridad Perú. Se ha ido para Australia porque piensa en su futuro, va a jugar Copa del Mundo muy seguido".
Nolberto Solano y su mensaje para la selección peruana
Nolberto Solano indicó que a la selección peruana deben ir los jugadores que están atravesando un gran momento. Puntualizó que en la bicolor no se puede experimentar.
"En la selección no nos sobra nada, hay que traer a los que están en su mejor momento. A la Selección no se va a experimentar, ni a ver qué pasa. Tiene que haber una buena competencia, la selección es un premio, no para hacer una academia de fútbol", expresó el ex jugador de Boca Juniors.
