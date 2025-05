Diego Enríquez dejó un tajante mensaje a hinchas de Sporting Cristal: "Nosotros..."

Sporting Cristal no ha atravesado su mejor desempeño en esta temporada, pues encadenaron una serie de malos resultados que conllevó en la salida de Guillermo Farré. Por ello, la directiva tomó cartas en el asunto y dispuso el regreso de Paulo Autuori al banquillo. No obstante, esta medida no calmó la amargura de la hinchada. Por ello, Diego Enríquez se pronunció de forma tajante ante las protestas de los hinchas.

En la última edición del programa 'Al Ángulo', entrevistaron al arquero de Sporting Cristal y le consultaron sobre las protestas que vinieron realizando los hinchas del equipo. Pues, incluso llegaron a tomar la decisión de no acudir en masa al estadio. Al respecto, Enríquez disipó la polémica asegurando que comprenden las protestas de la hinchada y afirmó que trabajarán para redimirse.

"El plantel comprende bastante al hincha, entendemos la situación que ellos están viviendo, pero nosotros nos enfocamos en siempre dar el 100 %. Esto es futbol y a veces no se da lo que queremos, pero que estén seguros que todos van a dar todo en el campo. Los comprendemos y sabemos que partido a partido tenemos que sumar más", declaró.

Video: Movistar Deportes

Diego Enríquez sueña en ser titular con la selección peruana

De igual forma, el guardameta aseguró que su principal sueño es poder consolidarse con la selección peruana. Además, enfatizó que continuará trabajando para poder conseguirlo.

"Es mi sueño (ser titular con la selección peruana) y por lo que vengo trabajando. Quiero estar en la selección, voy a trabajar para poder estar en las próximas convocatorias, tengo que demostrarlo partido a partido y lo tengo bien mentalizado", añadió.