Sporting Cristal cerca de concretar amistoso con rival internacional: "Se jugará en Perú"
El equipo de Paulo Autuori aceptaría jugar este partido para pobrar a sus nuevos jugadores y prepararse para la nueva temporada.
Sporting Cristal viene haciendo haciendo una reestructuración para la temporada 2026 de la mano del DT brasileño Paulo Autuori. El equipo celeste quiere volver a ser protagonista en la Liga 1 y también conseguir clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al caer ante Cusco FC en los últimos playoff, les tocará jugar la fase previa y hasta podrían cruzarse con Alianza Lima.
PUEDES VER: Destacado jugador del fútbol argentino está en camino a Perú para jugar en Sporting Cristal
Hasta el momento se desconoce a que equipo enfrentarán en su tarde o noche de presentación, pero desde el extranjero ya revelaron cuál es el equipo que está teniendo conversaciones con Sporting Cristal para medirse en un amistoso. Se trata de un equipo chileno y el partido se podría jugar en el Alberto Gallardo.
"Además del amistoso con Independiente en Uruguay, Everton Viña del Mar gestiona un segundo amistoso internacional ante Sporting Cristal. El partido se jugará en Perú", informó el periodista Claudio Díaz. El equipo de Viña del Mar es de la primera de Chile, pero estuvo a un paso de irse al descenso en 2025. Es un gran rival para que los celestes se puedan medir.
Sporting Cristal enfrentaría a Everton de Chile | Vía Claudio Díaz
Los nuevos fichajes de Sporting Cristal
Se oficializaron los fichajes de los brasileños Gabriel Santana y Cristiano da Silva, además del lateral argentino Juan Cruz González. Además, también aseguraron la continuidad de referentes del club celeste como Martín Távara e Irven Ávila. Aún no se descarta que puedan llegar más fichajes.
Las salidas de Sporting Cristal
Sporting Cristal se despidió de varios jugadores como Jhilmar Lora, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, hasta de Fernando Pacheco. Son conscientes de que no tuvieron el mejor rendimiento durante el año, su intención es volver a pelear el título como lo hacían todo los años.
