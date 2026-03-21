Miguel Araujo sorprende con firme pedido para Sporting Cristal: “Sería lindo tener estadio propio”

Miguel Araujo es uno de los referentes de Sporting Cristal y aprovechó su gran relevancia en el equipo para alzar la voz y señalar directamente a la falta de estadio propio. Los celestes clasificaron a la Copa Libertadores 2026 y todavía hay incertidumbre por saber en qué estadio jugarán como locales.

La clasificación de Sporting Cristal a la Libertadores ha traído alegría a los miles de hinchas, pero también generó preocupación a los dirigentes. Antes del inicio de los partidos de la fase de grupos se deberá definir el recinto en el que disputen cada uno de sus partidos como local y aunque han surgido varias opciones, para Miguel Araujo no hay mejor sentimiento que jugar con la hinchada y en el estadio Alberto Gallardo.

Miguel Araujo hace pedido a Sporting Cristal

Aunque se habló de su posible salida de Sporting Cristal, Miguel Araujo asegura estar concentrado en su presente y conseguir sus objetivos con el equipo rimense. En medio de ello, no dudó en resaltar la importancia de contar con un estadio propio y más aún tras conseguir la clasificación al torneo de la Conmebol.

“El último partido fue muy bueno para todos. El grupo en sí, juega en otro estadio, así tengamos gente, nuestra gente, porque todo era celeste, igual no se siente como jugar en el Gallardo, como en casa. Sería lindo que Cristal tenga su propio estadio y creo que va en camino a eso”, señaló Araujo.

(Video: TVPerú)

Miguel Araujo inició su carrera profesional en Cobresol para luego llegar a Sport Huancayo y dar el salto a Serbia con Estrella Roja. Su regreso al fútbol peruano fue con Alianza Lima. A sus 31 años, su contrato con Sporting Cristal termina a final de temporada de 2026 y luego se evaluará su futuro.

¿En qué estadio jugará Sporting Cristal?

De momento, no hay información concreta sobre el estadio en el que jugará Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Hasta la fecha, disputó el torneo internacional en el Estadio Miguel Grau del Callao y Matute. Cabe resaltar que el Estadio Nacional está en etapa de resembrado por lo que quedaría descartado y el estadio Mansiche de Trujillo sonó como alternativa.