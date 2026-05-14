Sporting Cristal y sus dos sensibles bajas confirmadas para partido ante FC Cajamarca

Sporting Cristal afronta un partido esencial ante FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. Los rimenses no pueden prolongar su racha sin victorias en la temporada, ya que pueden complicarse seriamente con la zona de descenso. Sin embargo, en la previa de este duelo se conoció que dos jugadores importantes no fueron convocados por Zé Ricardo, lo que complica sus opciones de obtener un triunfo.

Sporting Cristal tendrá dos sensibles bajas para partido ante FC Cajamarca

La escuadra bajopontina tiene la necesidad de sumar una victoria y encaminar su rumbo en la Liga 1. Sin embargo, el periodista Jordy Flores reveló que la delegación de Sporting Cristal ya viaja a Cajamarca sin la presencia de dos figuras: Santiago González y Felipe Vizeu.

Ambos no fueron considerados en la lista de convocados del DT Zé Ricardo para este partido, por lo que no sumarán minutos. Hasta el momento, el club no ha informado sobre alguna lesión de ninguno de los dos, aunque el ‘Santi’ tampoco estuvo ante Alianza Lima tras padecer molestias.

Santiago González y Felipe Vizeu quedaron fuera del partido ante FC Cajamarca

La ausencia de ambos representa un duro golpe para los intereses de Sporting Cristal, ya que, en el plantel corto que tiene, son piezas esenciales. En el caso de Vizeu, había recuperado levemente su eficacia goleadora, aunque podría tratarse de una decisión técnica, teniendo en cuenta que el miércoles enfrentará a Junior.

Sporting Cristal suma cuatro partidos sin ganar por Liga 1

Sin lugar a dudas, este no ha sido el mejor inicio de temporada para Sporting Cristal, ya que, lejos de estar en la disputa por el título, se ubica a cuatro puntos de entrar en zona de descenso. De hecho, los rimenses ya suman casi un mes sin victorias en el Torneo Apertura y encadenan una racha de cuatro partidos sin ganar. Su último triunfo fue ante UTC por 3-2 en la fecha 11.