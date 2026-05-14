Beto Da Silva sorprendió y reveló si volverá a Sporting Cristal: "Lo analizo con..."

Uno de los principales talentos que sacó Sporting Cristal en la última década fue Beto Da Silva, quien terminó llegando al PSV de Países Bajos, pero por diversos temas tuvo que volver a Sudamérica. Hoy viene brillando en Deportivo Garcilaso, pero en su mente aún está regresar a un club grande del fútbol peruano y poder alzar el título de la Liga 1 nuevamente. En ese sentido, al delantero le preguntaron sobre su posible retorno a tienda celeste.

Como se sabe, los del Rímac no cuentan con un atacante que resuelva situaciones claves y los hinchas han criticado la contratación de Felipe Vizeu. Por ello, algunos se preguntan si es posible el retorno del artillero peruano para la segunda parte de la temporada, es decir, para el Torneo Clausura 2026. Si bien todavía no hay información sobre una negociación, Beto confesó que, si le plantean volver, deberá conversarlo con su círculo cercano.

“En Cristal me fui peleando la final. Se dijeron muchas cosas de mí que no fueron verdad. Yo soy hincha desde siempre, entonces también me quedó esa espina. Está la oportunidad en algún momento y lo analizo con la familia, y la gente que trabaja conmigo. Si al club en el que estoy le favorece, ojalá se pueda dar”, indicó Beto Da Silva, dejando abierta la posibilidad de su regreso.

Asimismo, el ex Sporting Cristal también dio a conocer que se quedó con las ganas de darle más a la hinchada de Alianza Lima, ya que, cuando llegó a Matute en el 2020, estuvo plagado de lesiones, las cuales le impidieron brillar. “En Alianza todo me salió mal, y quedó esa espina”, agregó el delantero peruano. De esta forma, reveló que les tiene cariño a ambos clubes por la oportunidad que le dieron, pero su corazón sigue siendo celeste.

Números de Beto Da Silva en la Liga 1 2026

El delantero de 29 años ha disputado 14 partidos en lo que va del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, es decir, todas las fechas posibles. En ese lapso, ha marcado un total de cinco goles y brindó tres asistencias a sus compañeros de equipo, con lo que ha sido pieza clave hasta el momento.