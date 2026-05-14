Gerente de la César Vallejo reveló si Hernán Barcos será su flamante refuerzo: "Encantado"

Uno de los futbolistas que dejaría su equipo en el mercado de fichajes de junio es Hernán Barcos, quien no la pasa bien en FC Cajamarca, que marcha en zona de descenso en la Liga 1 2026. Pese a que llegó por todo lo alto a inicios de temporada, la situación no se dio de acuerdo con lo planeado y ahora analiza dónde continuar su carrera profesional. En ese sentido, Luis Gálvez, gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, sorprendió al referirse a su posible llegada a la Liga 2 para buscar el ascenso.

Recientemente, se informó sobre el interés del Club San Martín por hacerse con los servicios del máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima, porque los albos andan mal en la segunda división del Perú y requieren un artillero de jerarquía para revertir este escenario adverso. No obstante, en L1 MAX analizaron la posibilidad de que el atacante argentino nacionalizado peruano termine llegando a Trujillo en el próximo libro de pases.

Ante la consulta de los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en 'Hablemos de MAX', Luis Gálvez respondió de forma contundente. "La valoración está, es un delantero que con nosotros se cansaría de hacer goles, pero de momento no. Sé que tiene contrato en Cajamarca y hay que respetar. Si se desvincula, encantado que venga, es tremendo jugador", indicó el gerente deportivo del Club César Vallejo. De esta forma, dejó abierta la posibilidad de que Hernán Barcos llegue a la Liga 2.

Recordemos que la UCV no anda del todo bien en la segunda división, ya que se sitúa quinto en la tabla de posiciones del Grupo A y, aunque de momento está clasificando a la siguiente etapa, debe mejorar para obtener más posibilidades de ascender a la Liga 1 de cara a la próxima temporada. Por ello, el ex Alianza Lima sería una pieza fundamental que ayudaría en base a su gran cuota goleadora.

Números de Hernán Barcos en la Liga 1 2026

Hasta la fecha 14, Hernán Barcos viene siendo el máximo exponente de FC Cajamarca en el Torneo Apertura de la Liga 1. El ‘Pirata’ ha logrado marcar un total de nueve goles, siendo uno de los principales anotadores del campeonato nacional, y brindar una asistencia. Ha jugado el 79% de minutos posibles con el cuadro cajamarquino.