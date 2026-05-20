Sporting Cristal empató 1-1 ante su rival y llena de preocupación a todos sus hinchas

Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en esta temporada, pues ha quedado peleando el descenso en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y está a puertas de un partido trascendental en la Copa Libertadores. No obstante, contrario a lo que pasa en el primer equipo, el plantel que disputará la Liga 3 terminó empatando 1-1 ante su rival en sus preparativos.

Sporting Cristal empató 1-1 ante su rival y llena de preocupación a sus hinchas

El equipo de reserva de Sporting Cristal enfrentó a Amazon Callao FC en un partido amistoso que sirve de preparación para el inicio de la Liga 3 2026. Este duelo se disputó en las instalaciones de La Florida, donde los rimenses esperaban conseguir un buen resultado, pero no pudieron pasar del empate 1-1.

El equipo del Rímac empezó adelantándose en el marcador y se marchó al descanso con un correcto desempeño. Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto chalaco terminó poniendo en aprietos a los celestes e igualó el marcador. Fue un resultado que generó preocupación en su hinchada, ya que esperaba una goleada.

Sporting Cristal no pudo ante Amazon Callao y terminó empatando 1-1

Cabe señalar que este encuentro resultaba esencial, ya que ambos equipos deberán enfrentarse en la primera jornada de la Liga 3, que también se jugará en La Florida. Este será el primer partido de Sporting Cristal en la historia de este campeonato y tendrá la necesidad de empezar con pie derecho para demostrar que es candidato al título.

De esta forma, el equipo comandado por el DT Rubén Díaz deberá analizar los errores que cometió en este encuentro para iniciar el torneo con el pie derecho.

Sporting Cristal vs Amazon Callao: fecha y hora del debut en la Liga 3

Sporting Cristal quedó emparejado en el Grupo B de la Liga 3 y su debut será ante Amazon Callao FC el domingo 31 de mayo. Este duelo se jugará en La Florida y está programado para iniciar a la 1.15 p. m. (hora peruana).