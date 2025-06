La firme advertencia de Fossati a Santamaría y los posibles fichajes de la 'U': "Acá hay..."

Universitario de Deportes es uno de los candidatos a ganar el Torneo Apertura 2025 en la recta final del certamen, pero en el club no solo están enfocados en ello, sino además en lo que será el segundo semestre, donde además de la Liga 1 deberá afrontar los octavos de final de Copa Libertadores. Por ello, en el club de Ate siguen trabajando en reforzar al plantel. Anderson Santamaría es el único confirmado hasta el momento y el DT Jorge Fossati sorprendió al darle una advertencia, así como a los demás posibles fichajes.

Este miércoles, los jugadores cremas realizaron una jornada más de entrenamientos y tras ello, el técnico uruguayo no dudó en advertir a los futbolistas que lleguen a la institución (incluyendo a Santamaría) que ellos no tienen su lugar en el once titular asegurado, sino que deberán trabajar para ganárselo en el día a día.

"Por ahora, lo hemos ido manejando con los directivos con cautela. No se trata de amontonar jugadores, si no de si hay disponible alguna posibilidad que refuerce el plantel porque tampoco Santamaría o el que pueda llegar viene con la camiseta de titular puesta. Acá hay que venir a trabajar todos los días y ganarse una posición"

Jorge Fossati elogió a Anderson Santamaría como fichaje de Universitario

Hasta el momento, el elenco estudiantil solo ha anunciado oficialmente al polifuncional jugador nacido en Huánuco como la única incorporación de cara a lo que resta de la temporada 2025. Fossati no solamente aprobó su arribo a tienda merengue, sino que también lo calificó como gran refuerzo.

"Sin duda, hablando de lo concreto, Santamaría es un muy buen refuerzo para Universitario", declaró el experimentado entrenador de 72 años sobre su flamante zaguero, que también puede desempeñarse como líbero, volante defensivo y mediocampista mixto; y debutará recién en el comienzo del Torneo Clausura.

Anderson Santamaría es el primer refuerzo de Universitario para el segundo semestre del 2025. Foto: Universitario de Deportes

¿Qué otros jugadores suenan como refuerzos de Universitario?

Además de Anderson Santamaría, se ha venido rumorando otros nombres como posibles fichajes de Universitario. El que más ha sonado es el del delantero Luis Ramos, pero las negociaciones se han estancado. Por su parte, en las últimas horas ha tomado fuerza el volante Jesús Castillo, de quien incluso se menciona que las conversaciones están avanzadas con su entorno y su club, Gil Vicente.

Jesús Castillo tendría negociaciones avanzadas con Universitario. Foto: Gil Vicente