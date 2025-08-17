Pudo ser el gran fichaje de Alianza para este 2025 y ahora se luce en Universitario: "Hasta..."

Universitario empató 1-1 con Huancayo en la 'Incontratable' y se alejó de Sporting Cristal, líder del Torneo Clausura. Para este compromiso, Jorge Fossati metió mano en su plan de juego y decidió apostar por Anderson Santamaría desde el inicio.

'Santa' cumplió una gran labor en la zona defensiva y fue elegido como la figura del partido. El central evitó hablar sobre el polémico gol que le anularon a Álex Valera y aseguró que van a pelear hasta el final para lograr el título del Clausura, por ende el tricampeonato de la Liga 1.

"No sé si fue mal anulado (el gol), no soy de hablar de los árbitros, tendría que verla, no sé cómo fue la situación ahí, pero son situaciones que tenemos que mejorar, porque todavía quedan muchos partidos. Vamos a seguir peleando hasta el final", expresó Santamaría en L1 MAX.

Anderson Santamaría es una de las figuras de Universitario

El central de la selección peruana también mostró su molestia por como llegó el gol de Sport Huancayo. Explicó que Universitario era el dominador del compromiso, pero en una jugada ofensiva, los locales anotaron el empate.

"Un poco molestos porque generamos varias a pesar de jugar en una cancha muy difícil. Ellos nos generaron una y terminó en gol. Molestos por este resultado", indicó.

Anderson Santamaría fue opción en Alianza Lima para este 2025

Alianza Lima buscó incorporar a Anderson Santamaría para el Torneo Clausura. Según contó Franco Navarro, el central estuvo en carpeta del club, pero al final, las negociaciones no progresaron y el jugador decidió aceptar la oferta de Universitario.

"Teníamos la intención de sumar a Santamaría y Araujo, pero tomaron la decisión de ir a otros clubes. A Velásquez y Arias les toca entrenar y prepararse", contó en su momento Franco Navarro.