Penny dio rotundo comentario sobre Inga tras ser vinculado a Racing: "Lo que no me parece..."
Universitario de Deportes podría perder a César Inga, quien viene siendo vinculado con Racing de Avellaneda. Ante esta situación, Diego Penny no se guardó nada y lanzó un tajante comentario sobre el futbolista de 23 años.
Universitario de Deportes tiene en César Inga un jugador que podría firmar por un club extranjero la próxima temporada. Sin embargo, desde su tribuna, Diego Penny salió al frente para hacer comentarios contundentes sobre las diversas posiciones que el futbolista ocupa dentro del esquema de Jorge Fossati.
Diego Penny dio rotundo comentario sobre César Inga tras un posible fichaje a Racing
Penny utilizó su programa llamado 'Mano a Mano' para dar un consejo contundente a Inga, quien actualmente ha sido relacionado con diferentes clubes del exterior y cuya salida podría estar próxima.
Video: D'Enganche
"Lo que no me parece es que Inga tenga ocho posiciones. No seas malo. Él tiene que decidirse. No puede seguir siendo el bombero de los equipos. Está bien que sea stopper y carrilero, pero no por la derecha, por la izquierda, después atrás, no", mencionó.
Los comentarios de Diego Penny, exjugador y ahora comunicador deportivo, es una dura crítica a César Inga, quien todavía no encuentra una posición habitual bajo el esquema de Fossati.
Esto ha ocasionado una molestia en el arquero, pues siente que el jugador de 23 años tiene que decidir en qué posición va a quedarse para que el de siempre, ya que siente que no puede salvar a Universitario cuando lo pidan.
César Inga en Universitario 2025
nga ha sido pieza clave en Universitario de Deportes, ya que su polifuncionalidad dentro de la cancha le hizo el trabajo a Jorge Fossati, entrenador, más fácil, pues el futbolista puede posicionarse de forma rápida y eficaz en el lugar donde lo soliciten."
El jugador nacido en Chimbote jugó Copa Libertadores y Liga 1 con el cuadro crema y su juego sirvió para que Universitario se corone como campeón nacional por tercera vez consecutiva y alcance los octavos de final de la Copa Libertadores.
