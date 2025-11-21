Matías Di Benedetto dio rotundo comentario sobre Barcos por polémica con Valera: "Mal porque..."

Universitario de Deportes está cerca de jugar su próximo partido ante Los Chankas y Alianza Lima ante UTC por la última jornada de la Liga 1. Sin embargo, sus jugadores no dejan de ser tendencia luego de que Matías Di Benedetto tuviera una entrevista y revelara cómo se sintió el equipo luego de las fuertes declaraciones de Hernán Barcos contra Álex Valera, luego del clásico en el Torneo Clausura.

Matías Di Benedetto no se guardó nada contra Hernán Barcos tras discusión con Álex Valera en el clásico del Clausura

En la entrevista con Pase Filtrado, Di Benedetto fue consultado sobre lo expuesto por Barcos contra Valera luego de su discusión en la cancha tras el clásico nacional disputado en el Clausura.

Para Matías Di Benedetto, el hecho de decir o ventilar cosas sobre cómo Barcos lo hizo al decir que él, siendo argentino, representaba más a Perú que el propio jugador de Universitario, es una demostración de no tener códigos.

"Lo tomamos mal porque no se hace eso. Todo el mundo habla de códigos y después sale a decir lo que le dije. Parte del hecho de decir que representaba a Perú más que un peruano. Creo que el 'Cholo' ha mostrado una madurez tremenda, hace dos años atrás no lo hacía. Esos errores lo hicieron crecer mucho", afirmó.

Por otro lado, el defensor de Universitario de Deportes dejó en claro que Álex Valera es un jugador que maduró mucho al no salir a hablar para responder al delantero argentino.

Hernán Barcos arremetió contra Álex Valera generando polémica después del Universitario vs Alianza Lima

Es importante mencionar que toda esta discusión se generó luego de la pelea que Barco y Valera tuvieron en la cancha, ya que el altercado pudo haber quedado en el campo de juego, pero el jugador de Alianza Lima no se guardó nada y al salir del Estadio Monumental soltó unas potentes declaraciones.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me faltó el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", manifestó en esa ocasión.

Luego de ello, el problema entre ambos delanteros se hizo más grande, al punto que hasta el día de hoy es consultado a cada jugador que estuvo presente para vivirlo dentro de la plantilla, ya sea de Alianza Lima o Universitario de Deportes.