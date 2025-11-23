- Hoy:
¿Se va? Barco hizo anuncio sobre continuidad de Fossati en Universitario: "Todo..."
Con el campeonato terminado para Universitario, la directiva busca definir el futuro de Jorge Fossati para iniciar la pretemporada de la mejor manera.
Universitario de Deportes tendrá la dura tarea de buscar llegar a un acuerdo con Jorge Fossati para que continúe siendo el DT del equipo crema en busca del tetracampeonato y mejor los resultados de la última Copa Libertadores. Álvaro Barco, gerente deportivo del club, explicó cómo se está manejando la situación del técnico uruguayo.
A pesar de que se tenía todo calculado para que Jorge Fossati se mantenga en la dirección de Universitario para toda la temporada 2026, la historia del 'Nono' dio un giro inesperado tras supuestas ofertas que le llegaron desde el extranjero. Por ello, Barco hizo un llamado a la calma a los hinchas alegando que empezarán las conversaciones.
Barco define el futuro de Fossati en Universitario
Así como se empieza a trabajar en la continuidad de algunos futbolistas de Universitario con los que se conquistó el tricampeonato, la dirigencia de Universitario sabe de la importancia que tiene iniciar la pretemporada con una estabilidad en el vestuario y Jorge Fossati es una pieza clave dentro del plantel.
Tras el partido en Andahuaylas ante Los Chankas, Barco señaló que el resultado no fue el deseado porque buscaban terminar como invictos y también se refirió al futuro de Fossati. "Vamos a conversar esta semana, esperemos que todo salga bien y poder planificar la pretemporada con el equipo", sostuvo.
¿Jairo Vélez y Sebastián Britos continuarán en Universitario?
Jairo Vélez y Sebastián Britos fueron parte importante para que Universitario logre conquistar el tricampeonato de la Liga 1 por lo que los mismos hinchas se preguntan si continuarán en el club. La respuesta de Barco fue clara: "Es un tema que se va a evaluar esta semana".
Sin lugar a duda, los próximos días en Universitario se empezarán a definir la continuidad de algunos futbolistas que tuvieron grandes actuaciones, pero que desean conocer su futuro de cara al 2026.
