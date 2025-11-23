Fossati explotó con periodista por cuestionamientos tras derrota de Universitario: "Anda a..."

Universitario de Deportes sufrió un duro revés en su último partido del año, cayendo por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas. Pese a que esto no borra su notable temporada, las críticas contra el equipo no tardaron en llegar. En ese contexto, Jorge Fossati no soportó los cuestionamientos y respondió con contundencia contra un periodista.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, tras no poder cerrar el año con broche de oro, el ‘Nonno’ fue consultado por la prensa local acerca de su análisis tras la inesperada derrota de Universitario en Andahuaylas. Ante la pregunta, el técnico uruguayo no toleró los cuestionamientos hacia su planteamiento y el desempeño de sus jugadores.

Fossati dejó en claro que, aunque no está conforme con la derrota, el equipo llega de coronarse tricampeón nacional, enviando incluso un fuerte mensaje a un periodista. Los incidentes fueron registrados por las cámaras de 'Entre Bolas'.

Video: Entre Bolas

"¿Afecta la derrota? No sé, depende de cómo la mires. A mí no me gustan. Lo que invita a analizar es que terminamos el año y somos tricampeones. Así que anda a hablar de la derrota con otro", expresó con molestia el técnico.

Universitario definió el futuro de Jorge Fossati

Ante la gran incertidumbre por el futuro de Jorge Fossati en el banquillo merengue, el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, aseguró que durante el transcurso de la semana se reunirán con el técnico para poder asegurar su continuidad y empezar la planificación para la siguiente temporada.

"Vamos a conversar esta semana, esperemos que todo salga bien y poder planificar la pretemporada con el equipo", manifestó el directivo.