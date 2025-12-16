Campeón de América a un paso de ser rival de Universitario en la Noche Crema 2026

Universitario de Deportes se quedó con el título nacional de la Liga 1 2025 y conquistó el tricampeonato del fútbol peruano. Ahora, se enfoca en la próxima temporada donde luchará por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, y a poco de finalizar el año, se conocieron más detalles de lo que será la Noche Crema 2026.

Y es que la ‘U’ se alista para lo que será su presentación del equipo, con nuevo entrenador y algunos refuerzos que se sumarán para repotenciar el equipo. Cabe mencionar que el club crema tenía planificado desarrollar este evento para el 24 de enero; sin embargo, todo indica que será en otra fecha.

Universitario de Deportes se alista para la temporada 2026

“Casi seguro que la Universidad de Chile va a ser rival de Universitario para la Noche Crema, pero la fecha falta definir. La logística está para el 24 de enero, pero Alianza Lima ya tiene el tema del visto bueno, de la Policía, etc. Yo creo que la ‘U’ va a tener que cambiar para domingo, o es viernes o domingo”, dijo el periodista Gustavo Peralta en la reciente edición del programa PBO Campeonísimo.

Universidad de Chile a un paso de ser rival de Universitario

Cabe mencionar que el elenco chileno volverá al país para medirse ante un club peruano. Como se recuerda, fue rival de Alianza Lima en la reciente Copa Sudamericana, torneo que ‘Los Azules’ campeonaron en la edición 2011.