0

Campeón de América a un paso de ser rival de Universitario en la Noche Crema 2026

¡Atención! Universitario tendrá a un rival de lujo para hacer su presentación en la Noche Crema 2026 ante sus hinchas.

Erickson Acuña
Universitario de Deportes y una importante noticia para sus hinchas.
Universitario de Deportes y una importante noticia para sus hinchas. | Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes se quedó con el título nacional de la Liga 1 2025 y conquistó el tricampeonato del fútbol peruano. Ahora, se enfoca en la próxima temporada donde luchará por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, y a poco de finalizar el año, se conocieron más detalles de lo que será la Noche Crema 2026.

Rodrigo Ureña jugará en Millonarios de Colombia

PUEDES VER: Confirmado: Rodrigo Ureña deja Universitario y será nuevo jugador de Millonarios

Y es que la ‘U’ se alista para lo que será su presentación del equipo, con nuevo entrenador y algunos refuerzos que se sumarán para repotenciar el equipo. Cabe mencionar que el club crema tenía planificado desarrollar este evento para el 24 de enero; sin embargo, todo indica que será en otra fecha.

Universitario de Deportes se alista para la temporada 2026

“Casi seguro que la Universidad de Chile va a ser rival de Universitario para la Noche Crema, pero la fecha falta definir. La logística está para el 24 de enero, pero Alianza Lima ya tiene el tema del visto bueno, de la Policía, etc. Yo creo que la ‘U’ va a tener que cambiar para domingo, o es viernes o domingo”, dijo el periodista Gustavo Peralta en la reciente edición del programa PBO Campeonísimo.

Universidad de Chile

Universidad de Chile a un paso de ser rival de Universitario

Cabe mencionar que el elenco chileno volverá al país para medirse ante un club peruano. Como se recuerda, fue rival de Alianza Lima en la reciente Copa Sudamericana, torneo que ‘Los Azules’ campeonaron en la edición 2011. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Confirmado: Rodrigo Ureña deja Universitario y será nuevo jugador de Millonarios

  2. 'Puma' Carranza destacó a fichaje que será anunciado en Universitario: "Llegará a un equipo grande"

  3. Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano