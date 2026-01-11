Álex Valera pone presión a los fichajes y nuevo DT de Universitario para conseguir el 'tetra': "Hay que..."

Álex Valera fue reconocido como el mejor delantero de la Liga 1 en la temporada pasada y para este año, sus objetivos son salir nuevamente campeón con el equipo que más títulos ha ganado en su carrera. El delantero de 29 años sorprendió al dejar un mensaje refiriéndose a los refuerzos que hizo el club y a la llegada del nuevo comando técnico.

Universitario podría pasar a la historia del fútbol peruano si logra consagrarse como campeón en el 2026. Para ello, el equipo merengue realizó importantes refuerzos para la temporada, además de traer al DT Javier Rabanal.

Álex Valera deja tajante mensaje a DT de la 'U' y fichajes

El delantero de Universitario de Deportes fue contundente al hablar sobre los cambios que vendrán para la temporada 2026 dentro del equipo. La salida de ciertos jugadores llevó a que el club traiga refuerzos y aunque se esperaba contar con el mismo comando técnico, el rumbo cambió y con ello también se anunció la incorporación de un nuevo DT.

Ante ello, Álex Valera asegura que se debe trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos. "Un nuevo año, nuevas ideas, nuevo comando técnico, nuevo jugadores también que vienen y hay que ser un solo puño para poder seguir mejorando", señaló para Jax Latin Media.

(Video: Jax Latin Media)

Antes de llegar a Universitario, Álex Valera jugó en el Al-Fateh y se fue sin goles, pero no fue hasta el 2023 en su llegada a Universitario que empezó a demostrar toda su calidad dejando 15 goles en su regreso. En el 2025, cerró el año con 16 goles.

Equipos en los que jugó Álex Valera

La mayor parte de su carrera, Álex Valera pasó por equipos peruanos, tales como Pirata F.C., Carlos Stein, Deportivo Garcilaso y Deportivo Llacubamba.