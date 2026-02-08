Universitario tomará medidas drásticas tras polémico empate en Cusco: "Suspensión"

El partido entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC se vio manchado por una polémica acción a minutos de que culmine, ya que el árbitro Kevin Ortega cobró penal en contra de los merengues tras una infracción de Williams RIveros dentro del área, misma que para muchos hinchas y periodistas nunca existió. Ante ello, la 'U' tomó una fuerte decisión.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, los cremas tomarán cartas en el asunto porque consideran injusta la situación que vivieron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, sobre todo porque el marcador hizo que perdieran la posibilidad de ser líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 junto a Alianza Lima, Melgar y UTC.

"Universitario hará el procedimiento regular: Exhibición de los audios y, como esto se realiza normalmente en privado, esperan postura de la CONAR y sobre eso actuarán. Además, es muy probable que la U solicite la suspensión de los árbitros involucrados, más que solamente pedir que no le arbitren más al club crema", indicó el mencionado comunicador.

De esta forma, Universitario de Deportes quiere que Kevin Ortega sea suspendido como árbitro profesional y que tampoco vuelva a dirigir un compromiso de los merengues. De momento no hay más información oficial y falta que se resuelva el tema en las próximas semanas.

Álex Valera opinó sobre el penal

Uno de los principales futbolistas de Universitario de Deportes se pronunció sobre el penal cobrado en contra de los merengues. "No sé qué cobró, todos nos equivocamos, ahora nos tocó a nosotros, así va a ser hasta fin de año, hay que trabajar y no pensar que el árbitro pueda fallar", señaló Álex Valera tras volver a Lima junto al plantel crema.