Universitario tiene la consigna de seguir obteniendo victorias en la temporada e iniciar con pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2026. Los cremas se enfrentarán a Deportes Tolima por la fecha 1 con el objetivo de quedarse con los tres puntos para encaminar su clasificación y hacerse con un majestuoso récord en el torneo continental.

Universitario y el impresionante récord que buscará conseguir venciendo a Deportes Tolima

Los cremas afrontan su primer partido en uno de los grupos más accesibles de los últimos años; sin embargo, también tiene que hacerle frente a las estadísticas que ha acumulado a lo largo de su historia. Resulta que, Universitario aún no conoce de victorias jugando en Colombia.

De esta manera, si lo dirigidos por el DT Javier Rabanal vencen a Deportes Tolima en su primer partido, no solo romperán una mala racha, sino que también se convertirán en el primer equipo peruano que ha logrado ganar en todos los países que integran la Conmebol.

Universitario llega motivado al partido ante Deportes Tolima tras vencer en el clásico. Foto: Carlos Felix / URPI -LR

De hecho, la ‘U’ es el equipo que está más cerca de poder conseguir esta impresionante marca, debido a la proximidad del partido ante Tolima y el impulso anímico con el que llega. Los cremas han logrado vencer en el resto de los países, inclusive en Brasil, escenario que hasta el momento sigue siendo adverso para Alianza Lima y Sporting Cristal.

A lo largo de la historia, los merengues han disputado un total de 15 partidos en territorio colombiano, donde ha registrado un total de 11 derrotas y cuatro empates entre todas las competiciones. Su última visita fue en el empate 1-1 ante Junior en Barranquilla, por la edición de la Copa Libertadores 2024.

¿Cómo llega Universitario al partido ante Deportes Tolima?

Universitario logró sumar en su último partido ante Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano, un resultado que les da un impulso anímico para su debut copero. Además, los cremas han mostrado una mejora en su estilo de juego en este compromiso.

Por si esto no fuese poco, Javier Rabanal también ha recuperado a todos sus jugadores que estaban lesionados, por lo que tiene varias armas para intentar quedarse con el triunfo.