Prensa uruguaya y su reacción ante derrota de Universitario previo a partido con Nacional: "Malos..."

Universitario de Deportes sufrió un duro golpe en casa ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026. De esta manera, los cremas se complican en la lucha por el título local, lo que le hace llegar de cierta manera vulnerable al partido ante Nacional de Uruguay por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores. Ante ello, la prensa 'charrúa' se pronunció y dejó firmes comentarios del presente crema.

Prensa uruguaya se refirió a presente de Universitario

En un artículo publicado por el medio Ovación de Uruguay, se pudo apreciar unas palabras respecto a la antesala del choque entre Universitario y Nacional por la Copa Libertadores 2026. Se sabe que el cuadro 'merengue' presenta un duro momento ante la derrota con Alianza Atlético y el hecho de no tener un director técnico definido.

De hecho, analizan todo el presente del cuadro de la 'U' e indican que la salida de Javier Rabanal se da en base a los malos resultados en el ámbito local e internacional. En la Liga 1, los cremas son cuartos con 21 unidades y están a ocho del líder Alianza Lima; mientras que en Libertadores son últimos con un solo punto.

"Nacional apunta a la Libertadores: con una baja viaja a Perú para enfrentar a un Universitario sin DT. En esta ocasión enfrentará a Universitario de Perú (23 horas de Uruguay - ESPN y Disney+), que se encuentra último en el grupo B y sin entrenador tras la salida de Javier Rabanal por los malos resultados a nivel local e internacional", indica el medio uruguayo.

Ovación de Uruguay sobre Universitario.

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Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido de Copa Libertadores entre Universitario vs Nacional por la tercera fecha del grupo B se juega este miércoles 29 de abril a partir de las 21.00 hora peruana (23.00 horas de Montevideo) con la transmisión en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.