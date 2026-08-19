Universitario lanza enigmático anuncio y emociona a todos sus hinchas: "Pronto"

Universitario de Deportes se encuentra luchando por salir campeón del Torneo Clausura y así luchar por el título de la Liga 1. En medio de todo ello, el club de Ate se pronunció con un misterioso mensaje que generó cierta emoción en su hinchada. El conjunto crema anunció en sus redes sociales que muy pronto habrá una tremenda novedad.

PUEDES VER: Selección peruana definió qué marca lo vestirá para las próximas Eliminatorias Conmebol

En su cuenta oficial de ‘X’, la ‘U’ indicó lo siguiente: “Con garra no solo se alienta, también se corre. Hay una nueva forma de vivir la pasión crema. Muy pronto, la garra vuelve a tomar las calles”. De esta forma, todos los aficionados quedaron impactados y se llenaron de curiosidad por saber a qué se refiere la institución de sus amores. “Soon”, se lee también en el post, palabra que en español significa “Pronto”. Por ello, se espera que en las siguientes horas o días se termine de desvelar la noticia.

Eso sí, aparentemente se trata de una maratón que organizará Universitario de Deportes para todos sus hinchas en Lima, ya que en la imagen, que verás a continuación, incluso se lee “carrera Monumental”. Lo cierto es que apenas haya nueva información te la contaremos aquí en el diario Líbero, para que te mantengas al tanto de todo lo relacionado al conjunto merengue.

Universitario y su curioso mensaje.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes marcha en la quinta casilla del Torneo Clausura 2026 con 10 unidades, aunque marcha a solo 1 punto de Alianza Lima que es el líder de la competición. Por ello, los merengues están sumamente entusiasmados con conseguir el título y el tetracampeonato histórico del fútbol peruano.

Vale precisar que este domingo 23 de agosto la ‘U’ recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate desde las 6.30 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del partido por la Liga 1 se llevará a cabo mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV y Movistar TV a nivel nacional.