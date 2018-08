Dragon Ball Super: Se reveló la increíble pelea entre Goku y Broly [VIDEO]

Alucinante ha sido el estreno de One Piece en Japón el pasado sábado 25 de agosto, porque se transmitió simultáneamente en los canales de anime más importantes del país la pronunciación sobre Dragon Ball.

Funimation, Crunchyroll y Anime Lab fueron los escogidos para transmitir el mensaje que sorprendió al mundo. Porque fue particularmente emocionante para algunos fanáticos de la serie One Piece, sin embargo, también incluyó un tráiler de Dragon Ball Super: Broly con imágenes alucinantes.

Salvando el tiempo de ver el capítulo completo, un usuario de Twitter con el nombre @AnimeAjay mediante su cuenta persona publicó el clip más explícito. donde Goku y Broly se presentaron, al menos parcialmente con escenas de una pelea que no tiene pierde.

"Casi nada era nuevo a excepción de una mirada extendida a la pelea de CG", señaló Ajay, agregando que "[las visiones del Res F CG se intensifican]", explicó el experto sobre Dragon Ball Z en su cuenta de Twitter. Especulando como mandan los libros sobre lo que sería la trama del evento entre sayayines.

EL DATO:

La película de Dragon Ball Super: Broly llegará el 14 de diciembre a Japón y se espera que en enero del 2019 esté por Sudamérica.

The end of the new One Piece special had a trailer for DBS Broly. Almost nothing was new except for an extended look at the CG fight.



[visions of Res F CG intensify] pic.twitter.com/k0pwa9cqEY