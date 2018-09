Messi copia el festejo de Cristiano en el PES 2019 [VIDEO]

¿Lionel Messi imitando a Cristiano Ronaldo en el Pro Evolution Soccer 2019? Aunque suene absurdo es posible. Pues, uno de los videojuegos más vendidos en lo que va del año te permite realizar cualquier tipo de celebración.

De esa manera, la 'Pulga' puede copiar el festejo del 'Comandante' al anotar un gol en el PES 2019. En dicho video se observa al astro argentino realizar el salto típico del luso y gritar: ¡Siuuuu!. ¿Qué dirá el 'Bicho'?

El PES 2019, la mayor apuesta de Konami, se ha convertido en uno de los videojuegos más solicitados por los fanáticos. Pues, ha incorporado más de 100 festejos en donde el usuario elige qué celebración ejecutar tras anotar un gol.

Como era de esperarse, un fanático jugó un partido de práctica y anotó con Messi, quien corre al banderín de córner para realizar el típico salto. No es común ver al "10" festejando al mismo estilo de 'CR7'.

The new @officialpes celebrations are everything we hoped for 😂🎮 pic.twitter.com/6MaL0vCPCv