La Roca dedica un conmovedor mensaje por el fallecimiento de Stan Lee 

Stan Lee ha sido uno de los personajes más icónicos de la cultura popular y su trabajo trascendió los continentes. Por eso, su fallecimiento ha puesto de luto a todo el mundo y las redes sociales se han llenado de mensajes en su nombre. Uno de los más emotivos mensajes fue el de Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca.

Y es que el exluchador de la WWE utilizó su cuenta oficial de Twitter para compartir una inédita anécdota cuando recién iniciaba su carrera como actor en Hollywood. Y es que The Rock indicó que el co-fundador de Marvel Comics le dio unos consejos que le ayudaron bastante en el futuro.

“Qué hombre. Qué vida. Cuando entré a Hollywood por primera vez, él me dio la bienvenida con los brazos abiertos, y me dio un muy sabio consejo que por siempre guardaré en mi corazón. Un verdadero ícono que impactó a varias generaciones a lo largo del mundo. Descansa en amor, mi amigo”, sostuvo La Roca.

What a man. What a life.

When I first broke into Hollywood, he welcomed me with open arms and some very sage advice I’ll forever take to heart.

A true icon who impacted generations around the world.

Rest in love, my friend. #imagination #stanlee 💫 pic.twitter.com/dw3FXMgyHp