Atlético Madrid felicita a Griezmann por aparecer en el "Road to the Final" en el FIFA 19 [FOTO]

Desde el pasado viernes, Electronics Arts sacó dos nuevos ítems: "UEFA Champions League: Road to the Final" y "UEFA Europa League: Road to the Final". ¿En qué consisten? Futbolistas que aumentarán sus medias y estadísticas dependiendo si sus respectivos clubes avance de rondas. El primero mencionado es el más solicitado entre los "gamers".

Antoine Griezmann, con una media de 90 y unas estadísticas brutales, es uno de los 21 jugadores que forma parte de "Road to the Final". Por tal motivo, el Atlético Madrid lo felicitó por aparecer en dicha nónima.

"Antoine Griezmann es uno de los 21 jugadores elegidos por EA Sports para la campaña internacional "Camino a la final" de la Champions League. Ya está disponible durante un tiempo limitado en FIFA Ultimate Team. ¡A por él!", se puede leer en la cuenta de Twitter del 'Atleti'.

🏧@AntoGriezmann is one of the 21 players chosen by @EASPORTSFIFA for the international campaign “Road to the Final” of the @championsleague. The item is already available for a limited time in FIFA Ultimate Team. Get him today!

