¡Ya son 250 millones de jugadores en Fortnite!

Tim Sweeney, creador de Epic Games, anunció recientemente al portal web VentureBeat y Engadget sobre la situación actual del videojuego. El director dio a conocer que esta entrega ya alcanzó los 250 millones de jugadores inscritos ratificando el liderato de los juegos más populares.

La popularidad aumentó en en épocas navideñas ya que estaba presente en las plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS y Android. Sweeney manifestó que el lanzamiento de Apex Legends no incomodó ni frustró el crecimiento de su "obra de arte": "Alcanzamos dos picos [de jugadores] sin realizar eventos después de que Apex se lanzó. No notamos ninguna disminución visible en Fortnite. El único título cuya actividad interrumpe el tiempo de juego en Fortnite es FIFA. Es también otro juego para todo el público, muy popular en todo el mundo".

El director creativo afirmó que su competencia ha reforzado a muchos usuarios: "Es asombroso ver cómo otros juegos se ponen en marcha con los Battle Royale, le dan un toque único y hacen avanzar la industria".

Fortnite tiene un cantidad de jugadores, alrededor de 10,8 millones que ingresan, uno de los datos más relevantes es que el 35 porciento de las personas que juegan son mujeres, además el éxitos total se permitido actualizarlo continuamente.