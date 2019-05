La tensa evacuación de una comisaría en Loreto tras sismo: "Agarren a un detenido" [VIDEO]

Un hecho anécdotico sucedió en una comisaria en Yuriguamas. Dentro del establecimiento estatal, los efectivos de la Policía Nacional del Perú realizaban sus labores cotidianas, sin embargo, el registro de un movimiento telúrico encendieron las alarmas.

A través de un video que se ha viralizado a través de las redes sociales, especialmente en YouTube, un miembro de la Policía Nacional ordena a sus compañeros guardar la calma y tomar a un detenido que estaba dentro de las instalaciones, sin embargo, ante la no respuesta de sus colegas, mostró más enfásis.

"¡Agarre cada uno a un detenido, carajo!", repitió de manera nerviosa ante el temor de que puedan darse a la fuga.

El alcalde de Yurimaguas, Hugo Araujo, informó que se ha reportado el colapso de varias viviendas antiguas en la referida ciudad de la selva peruana. "Hay muchas casas antiguas que han quedado colapsadas (construidas de adobe) por este sismo fuerte", refirió el burgomaestre.

Por su parte, el alcalde de Lagunas, Arri Pezo, declaró a RPP que la población, hasta ese entonces, no deseaba ingresar a sus domicilios por temor a réplicas del fuerte sismo. "No se podía caminar a la hora del sismo, las cosas caían. No podemos verificar si tenemos daños porque no hay energía eléctrica", mencionó.