Jefferson Farfán: mamá de la "Foca" rompe su silencio y defiende a Yahaira Plasencia

¡No se calló nada! Charo Guadalupe, la mamá de Jefferson Farfán, rompió su silencio y salió al frente para defender a su hijo, ya que en últimos días se especuló, tras una informe del programa ‘Magaly Tv: La firme’, que la ‘Foquita’ Farfán le habría comprado un departamento de lujo a Yahaira Plasencia. ¿Será cierto?

Rosario Guadalupe decidió poner fin a los rumores y concedió una entrevista al programa dominical ‘Domingo al Día’, donde afirmó que el departamento adquirido por la ‘Foquita’ Farfán no tiene ninguna relación con Yahaira Plasencia, desmintiendo a los diversos comentarios generados en los últimos días.

"Es mi departamento regalado por mi hijo. Acá no tiene nada que ver Yahaira Plasencia porque esto es mio, el día que quieran corroborar irán a registros públicos; ahora estoy en trámites con el anterior propietario", dijo la señora Charo.

Asimismo, la progenitora de Jefferson Farfán desconoce si su hijo ha vuelto con la salsera. Además, aprovechó para opinar de la cantante ¡Atención!

"Es una buena chica, trabajadora, emprendedora, no se mete con nadie por más que todo el mundo habla sandeces ella no contesta. Mi hijo me la presentó, llegó a mi casa; no tengo problemas con ella, tengo buen trato con su familia inlcusive cuando se acabó con la relación igual yo tengo contacto con sus padres", reveló la también conocida como Tía Charo.

En tanto, la madre de la ‘Foquita’ Farfán señaló que las declaraciones de Melissa Klug le originaron un tremendo dolor ¿Por qué? Pues la expareja de Farfán aseguró que la señora Charo utilizó la camioneta de sus hijos y a la seguridad de ellos para hacer la mudanza.

“Me duele mucho porque ellos son mis nietos. No es justo que me maltraten de esa manera”, añadió la mamá de Jefferson Farfán

Concentrado en la Copa América Brasil 2019

Jefferson Farfán por ahora se encuentra concentrado con la selección peruana para la Copa América de Brasil. Hoy estará en la banca de suplentes para el duelo frente a Colombia.

Perú se encuentra en el grupo A y enfrentará a Brasil (sin Neyma), Bolivia y a la sorprendente Venezuela.