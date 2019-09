Sony Pictures sería comprada por Amazon o Apple y Spider-Man volvería a Marvel gratis

Las últimas semanas han surgido diferentes informaciones sobre el rompimiento del acuerdo entre Sony y Disney que dejaría fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a Spider-Man, sin embargo, la situación podría cambiar radicalmente.

Recordemos que según diferentes medios norteamericanos, Marvel le había pedido a Sony tener el 50% de las ganancias de las futuras películas del 'trepamuros' (actualmente solo recibe el 5%) y la respuesta fue un rotundo no.

Se dice que ambas compañías habían iniciado nuevas negociaciones, pero las mismas se han paralizado ante una situación que podría beneficiar principalmente a Marvel.

Según el portal CosmicBookNews, que recoge información del canal de YouTube, Lords of the Long Box, Amazon y Apple estarían compitiendo por comprar a Sony Pictures y ello haría que los derechos del superhéroe arácnido regresaran automáticamente y gratis a Marvel.

No update on The Sony deal, its at a stalemate. Disney is in no hurry to make a deal now that they know Apple, Amazon and maybe Netflix is interested in buying Sony Pictures for the streaming content. Disney can get Spider-man back for free so why pay?