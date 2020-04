Coronavirus en Colombia, minuto a minuto: infectados y muertes HOY 7 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO. Sigue EN DIRECTO las últimas noticias sobre la propagación de esta epidemia en el mencionado país. El Ministerio de Salud informa que hasta el momento se registran 1.579 infectados y 46 muertos de COVID-19 en territorio colombiano.

Mapa de coronavirus de Latinoamérica

Últimas noticias de HOY coronavirus en Colombia

Minuto a minuto.

Noticias de Colombia: 7 de abril

Sigue en directo toda la información actualizada de los casos de coronavirus en Colombia.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

¿Cómo saber si soy beneficiario del Sisben?

- Ingresar a la página del Sisbén: www.sisben.gov.co

- Seleccione el tipo de documento que le corresponde.

- Digite los números de su identificación.

- Click en consultar.

Medidas de Colombia ante coronavirus

- Aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Prohibición de vuelos internacionales de pasajeros. Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

- Programa de ayuda económico por 15.000 millones de dólares y baja de tasa de interés de referencia (de 4,25% a 3,75%) por parte del Banco Central.

Mapa del Coronavirus EN VIVO HOY

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Coronavirus en España y el reporte de infectados en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 356,653 10,516 19,308 2. España 135,032 13,169 40,437 3. Italia 132,547 16,523 22,837 4. Alemania 101,779 1,664 28,700 5. Francia 98,010 8,911 17,250 6. China 81,708 3,331 77,078 7. Irán 60,500 3,739 24,236 8. Inglaterra 51,608 5,373 135 9. Turquía 30,217 649 1,326 10. Suiza 21,657 765 8,056

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 11,721 516 127 2. Chile 4,815 37 728 3. Ecuador 3,747 191 100 4. Perú 2,561 92 997 5. Colombia 1,485 35 88 6. Argentina 1,554 48 325 7. Uruguay 406 6 104 8. Venezuela 159 7 52 9. Bolivia 183 11 2 10. Paraguay 113 5 12

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 356,653 10,516 19,308 México 2,143 94 633 Panamá 1,988 54 13 República Dominicana 1,828 86 33 Costa Rica 467 2 18 Cuba 350 9 18 Honduras 298 22 6 Trinidad y Tobago 105 8 1 Guatemala 70 3 15 El Salvador 69 4 5 Jamaica 58 3 8 Haití 24 1 0

Economía de Colombia durante el coronavirus hoy

El Banco de la República de Colombia (central) recortó este viernes en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia, de 4,25% a 3,75%, en la primera reducción en casi dos años para dar oxígeno a la economía en medio de la pandemia y la caída de los precios del petróleo.

La decisión es "consistente con las medidas prioritarias tomadas para aumentar la liquidez y garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros" y apunta a "contribuir a la futura recuperación de la demanda interna una vez se normalice el funcionamiento de los mercados", indicó el emisor en un comunicado.

Los siete miembros de la junta directiva del banco central optaron de forma unánime por la reducción luego de mantener el indicador estable en 4,25% desde abril de 2018. La tasa es la menor desde abril de 2014 (3,50%).

La decisión busca "aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas durante la actual coyuntura", agregó el banco.

El gerente del organismo, Juan José Echavarría, aseguró que aún no hay un cálculo sobre la afectación que tendrá la economía colombiana por el COVID-19 y la baja en los precios internacionales del crudo.

"Todavía es muy incierto para tener estimativos sobre crecimiento", afirmó en rueda de prensa virtual. "Pero por supuesto, el virus va a frenar la economía (...) va a ser mucho menor de 3,3% que habíamos pensado".

El gobierno conservador de Iván Duque esperaba un crecimiento del 3,7% para 2020.

Duque lanzó una batería de medidas económicas por más de 15.000 millones de dólares para paliar la crisis derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, que en el país deja seis muertos y 539 contagios desde el 6 de marzo.

La cuarta economía latinoamericana también resiente la baja de los precios del oro negro, su principal fuente de divisas.

Antes del estallido de la pandemia, Colombia registraba una desocupación superior al 12% en las principales ciudades.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Número de infectados por coronavirus en Colombia

Casos confirmados: 1.579

Muertes: 46