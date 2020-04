Donald Trump se retracta y pide a la gente no usar desinfectantes para tratar el coronavirus

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se vio obligado a rectificar tras su última declaración en la que instaba a la gente a inyectarse o tomar desinfectantes como una forma de tratamiento para el coronavirus.

El mandatario se sintió muy seguro de su propuesta, pero ya tuvo que dar marcha atrás después del aluvión de críticas por parte de sectores científicos y médicos contra la devastadora ‘sugerencia’.

“Recuerda, la cura no puede ser peor que el problema en sí. ¡Ten cuidado, cuídate, usa el sentido común!”, escribió Donald Trump este sábado en su cuenta de Twitter.

Remember, the Cure can’t be worse than the problem itself. Be careful, be safe, use common sense!