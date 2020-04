Vizcarra sobre indultos: "¿Qué salga un corrupto, un violador de niños o un feminicida? No lo vamos a permitir"

El presidente, Martín Vizcarra fue tajante respecto a las presos que merecen ser indultados por el coronavirus. Esto en el marco de una serie de motines que se registró en distintas cárceles de Lima.

Martín Vizcarra, compareció ante los medios y aclaró. "hemos establecido un proceso para rápidamente dar indultos o conmutación de penas a algunas personas que pueden salir, que son más de 3 mil", fue lo primero que indicó.

Luego, sin pelos en la lengua, aclaró quiénes pueden ser indultados. “¿abrimos la cárcel para que salga un criminal, un violador, un feminicida? Me parece que no. ¿Que salga un corrupto que le ha robado al estado, un violador de niños? el gobierno no lo va permitir”, dijo.

Posteriormente, Martín Vizcarra le dio un "golpe" a los anteriores gobernantes por el precario sistema penitenciario. “No sean frescos, queriendo dar lecciones cuando tuvieron su oportunidad y no hicieron nada, ¿Ya se olvidaron de los narcoindultos? Los que salen a criticar ahora son los mismos que se dedicaron a liberar a narcotraficantes sin siquiera un plan de seguimiento estricto de los casos", disparó.

Finalmente, Vizcarra dejó en claro los días de inmovilidad total ante las especulaciones que el viernes 1, 2 y 3 de mayo no se podía salir. El presidente afirmó que solo los domingo está prohibido el tránsito de personas mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

¿En qué penales hubo motines por el coronavirus?

Hay que recordar que esta semana hubo tres motines en los penales realizado por los reclusos para exigir derechos de indultos debido al coronavirus que azota los establecimientos penitenciarios.

En el penal Miguel Castro Castro, hubo 9 reclusos muertos y 67 heridos debido a la reacción de los agentes por retomar el control.

Mientras que en el penal San Pedro, más conocido como Lurigancho, hubo protesta pero todo fue pacifico.

Finalmente, hoy miércoles 29 de abril, el penal de Ancón 2, se realizó un motín que tuvo dos rehenes. Al final se controló.