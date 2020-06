Magaly revela por qué no participa en la Teletón: "A Gisela no le da la gana" [VIDEO]

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero tuvieron un intercambio de palabras durante la emisión en vivo de la Teletón. Al presentador no le habría agradado que la 'Señito' coja parte de su texto a la hora de hacer un anuncio y le recordó las épocas en las que hacía lo mismo cuando era su subconductor.

Las revelaciones que hizo Cristian Rivero fueron felicitadas por Magaly Medina, quien, a raíz de este hecho, se animó a revelar el verdadero motivo por el que no participa en la Teletón desde hace años. Según la 'Urraca', Gisela Valcárcel no la quiere ver en el evento benéfico.

"Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille", confesó.

Asimismo, Magaly Medina sostuvo que Gisela Valcárcel no quiere que nadie la opaque en la Teletón y también se refirió a la imagen que vende la 'Señito' en televisión.

"Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella", dijo la 'Urraca'.

Por último, contó que en una ocasión le propusieron participar en la Teletón junto a Gisela, pero finalmente no se pudo concretar. Al parecer, la presentadora de "El Gran Show" no habría querido estar al lado de Magaly.

"Cuando a mi se me propuso juntarme con ella por una buena causa, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y si me juntaría con ella", concluyó Magaly Medina.