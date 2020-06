Aldo Miyashiro afirma que su intención no es limpiar la imagen de Andrés Wiese [VIDEO]

Tras la emisión de la primera parte de la entrevista a Andrés Wiese, Aldo Miyashiro fue blanco de críticas en las redes sociales por presuntamente haber "limpiado la imagen" del recordado 'Ricolás', quien fue denunciado de acoso sexual por parte de Mayra Couto.

Ante ello, Miyashiro se pronunció al respecto y aseguró que su intención no era eso, sino la de buscar ambas versiones. Asimismo, indicó que consultó con una abogada feminista previo a realizar la entrevista.

Previo a transmitir la segunda parte de la entrevista a Andrés Wiese, Aldo Miyashiro aprovechó el espacio para dejar en claro que no trata de defender al reconocido actor e indicó que no habría motivo, debido a que este ya no trabaja en América TV.

Ese fue un punto importante que recalcó el conductor de la "Banda del Chino", medio donde hizo descargo Wiese sobre las denuncias de acoso por parte de una menor de edad y de su excompañera de "Al Fondo Hay Sitio", Mayra Couto.

"Hay mucha gente que escribe como que ha querido ver una limpieza a Andrés Wiese. No somos amigos, no tenemos gran vínculo no tendría por qué defenderlo. Tendría que haberme pagado, pero yo necesito [...] No vamos a trabajar juntos", agregó Miyashiro.

Finalmente, el conductor de "La Banda del Chino" hizo una invitación a Mayra Couto para que pueda dar su versión y así todo se esclarezca.