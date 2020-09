Coronavirus en Perú: 768 895 casos - HOY, lunes 21 de setiembre

Coronavirus en el Perú EN VIVO | Sigue las últimas noticias sobre la expansión de la COVID-19 en nuestro país para hoy, lunes 21 de setiembre de 2020. Además, revisa la cifra oficial de acuerdo a la Sala Situacional del Ministerio de Salud.

Sigue las últimas noticias del coronavirus en Perú hoy lunes 21 de septiembre.

- 7.20 p. m. Ministerio de Salud informa: "Hoy, en Puente Piedra, más de 500 personas recibieron descarte y tratamiento de COVID-19 en el Centro Rápido de Atención Temporal del Minsa instalado en la institución educativa 2067 Leoncio Prado. Especialistas harán seguimiento a los casos positivos".

Hoy, en Puente Piedra, más de 500 personas recibieron descarte y tratamiento de #COVID19 en el Centro Rápido de Atención Temporal del Minsa instalado en la institución educativa 2067 Leoncio Prado. Especialistas harán seguimiento a los casos positivos. #LaSaludDependeDeTodos pic.twitter.com/ULoiIOy4DA — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 21, 2020

- 6.30 p. m. ¡Atención! Grupo multisectorial y Poder Ejecutivo se reunirán este martes 22 de septiembre por la Fase 4.

- 5.30 p. m. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú: "La primavera comenzará con temperaturas ligeramente frías en la costa"

- 4.30 p. m. La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) reportó que ventas tendrán una caída de 40 % en la campaña navideña por la pandemia.

- 3.30 p. m. En medio de la emergencia sanitaria, Cancillería descarta que Pedro Cateriano sea designado como embajador en España-

- 2.40 p. m. Ministerio de Salud informa mediante sus redes sociales: El "TB Móvil y especialistas del Minsa llegaron a San Juan de Lurigancho para realizar descarte de tuberculosis y VIH a vecinos de la zona Huáscar XV"

El TB Móvil y especialistas del Minsa llegaron a San Juan de Lurigancho para realizar descarte de tuberculosis y VIH a vecinos de la zona Huáscar XV. #LaSaludDependeDeTodos pic.twitter.com/vIQVets05r — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 21, 2020

- 1.30 p. m. Luis Huamaní Palomino, director regional de Salud, asegura que Áncash estaría preparada para afrontar una segunda ola de COVID-19.

- 12.30 p. m. Según informa Jorge Luis Angulo Tejada, directo de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, este último domingo se multó a 822 vehículos por nos respetar las indicaciones dictadas por el Gobierno. Cada conductor deberá pagar S/ 6,540 por conducir en autos particulares.

- 11.40 a. m. En diálogo para RPP, Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores, confirma que el Gobierno está haciendo gestiones para garantizar 11 millones de vacunas contra la COVID-19.

- 10.30 a. m. Según informa Minsa, 9156 personas permanecen hospitalizadas en diferentes centros de salud del país.

- 9.30 a. m. Cabe recordar que a partir de hoy, lunes 21 de setiembre, el toque de queda regirá desde las 11.00 p. m.

- 8.45 a. m. Ricardo Morán, jurgado en el programa 'Yo Soy' ,tras recuperarse del COVID-19: "Las secuelas son terribles, pero no graves. Han sido tres semanas que he estado con agotamiento y un ligero ahogamiento al momento de hablar, que recién he dejado de tener hace unos días", agregó a RPP.

- 8.00 a. m. Este último domingos, un grupo de jóvenes fueron intervenidos por filmar un videoclip de reggaetón sin respetar el distanciamiento social y algunos no portaban mascarillas. Esto ocurrió en Surco.

- ¡Buenos días! Comenzamos la jornada informando que, hasta el último reporte dado del domingo 20 de setiembre, 615 255 personas se han recuperado del coronavirus.

Coronavirus en Perú: casos confirmados

El Ministerio de Salud dio a conocer la última Sala Situacional sobre los casos de coronavirus en nuestro país.

Casos: 768 895

Fallecidos: Actualización pendiente

Recuperados: 615 255

Según indica Minsa, la cifra de defunciones no ha podido ser actualizada puesto a que los servidores donde se aloja la información se encuentran en mantenimiento.

Último reporte dado hasta este domingo 20 de setiembre a las 10.41 p. m.

Distritos de Lima con más casos de coronavirus

Estos son los distritos de Lima Metropolitana con mayor nivel de contagio:

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Qué canales de TV transmiten noticias de coronavirus en el Perú?

Esta es la lista de canales televisivos para que te informes sobre el coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

¿Cómo evitar contagiarme de coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

Evitar contacto con personas con dolencia respiratoria.

Evitar saludar con beso en la cara.

Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Qué es la COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.