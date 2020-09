Fase 4 de reactivación iniciará en octubre: la lista de actividades autorizadas y las que aún no lo están

La fase 4 de la reactivación económica en el Perú iniciará "parcialmente" en octubre, como adelantó el presidente Martín Vizcarra en su más reciente conferencia de prensa. De esta manera, diferentes actividades que venían siendo prohibidas podrán reactivarse, aunque no en su totalidad. Además, no serán todas las contempladas (como es el caso de los cines, bares o discotecas). Conoce todos los detalles.

El mandatario reveló que, entre algunas de las actividades que se autorizarán, están la habilitación de los viajes internacionales a partir del 5 de octubre, aunque solo a algunos países. Además, también se autorizarán los viajes vía férrea y marítima.

Además, las agencias de viajes y operadores turístico también podrán operar el siguiente mes. Lo mismo sucederá con los servicio de arte, entretenimiento y esparcimiento. Sin embargo, no todas las actividades de recreación serán incluidas.

"No se contemplan todas las actividades de la fase 4. Hay algunas que todavía no pueden iniciarse, esas que concentran gente y son de alto riesgo de contagio. Esas no pueden iniciar", señaló el jefe de Estado al respecto.

En ese sentido, descartó que se habilite la apertura de cines, bares o discotecas por el momento. Además, tampoco se podrán realizar deportes colectivos por el momento. Es decir, las pichangas o partidos de vóley no retornarán por el momento.

"Los bares, las discotecas o los cines no pueden funcionar. Son centros de alto nivel de contagio", remarcó.

Lista de actividades autorizadas para Octubre en la fase de 4

- Habilitación de los vuelos internacionales (desde el 5 de octubre / países a confirmar)

- Tiendas comerciales dispondrán ahora del 60% de aforo.

- Restaurantes dispondrán del 50% de aforo.

- Transporte de pasajeros vía férrea y marítima.

- Podrán operar las agencias de viajes y operadores turísticos (si es que los lugares están autorizados)

- Servicio de arte, entretenimiento y esparcimiento

- Actividades deportivas en instalaciones públicas: se habilitará un aforo máximo de 50% (solo individuales, no colectivas)

Lista de actividades autorizadas de la fase de 4 no autorizadas aún

- Bares

- Cines

- Discotecas