Segundo Bono Familiar Universal: ¿cuándo cobrar los S/ 760?

El Bono Familiar Universal continúa pagándose en todo el país. El subsidio de 760 nuevos soles que otorga el Ejecutivo al mando de Martín Vizcarra y el Midis, sirve para que las familias en situación de vulnerabilidad, puedan apoyarse en medio de la emergencia nacional.

A raíz de la entrega de este beneficio surgieron muchas dudas, pues hay quienes hasta el momento no saben si acceden o no al subsidio, motivo por el cual aún no cobran el dinero en las diferentes entidades financieras que se dispuso para el pago del mismo.

Si no estuve en la lista pero me inscribí en el Registro Nacional de Hogares, ¿podré recibir el Segundo Bono Familiar Universal?, esta y más preguntas las responderemos aquí.

Hoy, lunes 5 de octubre, te mostraremos cuáles son los canales para poder averiguar si accedes al subsidio y, de esa forma, poder cobrar el apoyo para invertirlo con responsabilidad en medio de la pandemia.

Bono Universal Familiar pe: consulta con tu DNI

Hoy domingo 5 de octubre, conoce si accedes al beneficio económico que entrega el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la mano con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en medio de la crisis.

Recuerda tener tu DNI a la mano para poder verificar -con los datos que te pidan- si puedes cobrar el subsidio de 760 soles.

¿Cómo cobrar el Bono Universal de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo informó que estos son los canales autorizados para cobrar los 760 soles correspondiente al Bono Universal.

Depósito de cuenta : podrás cobrar el dinero en los cajeros Multired del Banco de la Nación o en algunas de estas entidades financieras: Interbank , BBVA , Scotiabank , CrediScotia y Banco de Comercio .

: podrás cobrar el dinero en los cajeros Multired del o en algunas de estas entidades financieras: , , , y . Billetera Tunki de Interbank : con este método podrás cobrar a través de cualquier cajero GlobalNet.

: con este método podrás cobrar a través de cualquier cajero GlobalNet. Banca Celular : el beneficiario podrá cobrar el bono en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación.

: el beneficiario podrá cobrar el bono en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación. Empresa Transportadora de Valores (ETV).

(FUENTE: Midis)

¿Qué es el Segundo Bono Universal?

El Segundo Bono Universal es un nuevo beneficio económico de 760 soles que entrega el gobierno en el marco de la crisis y lucha frontal contra el coronavirus.

Tras haber entregado una serie de ayudas sociales, el Estado dispuso que se vuelva a entregar un monto de dinero a todas aquellas personas que fueron beneficiadas con subsidio dentro del estado de emergencia, mismo que arrancó el 16 de marzo último.

¿Cuándo se pagará el Segundo Bono Universal Familiar?

Este subsidio comenzará a pagarse desde el próximo sábado 10 de octubre, fecha en la cual se iniciará con la entrega de los 760 soles a las personas que hayan recibido beneficios anteriores.

Es preciso señalar que la entrega de este nuevo beneficio se extenderá hasta fin de año.