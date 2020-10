Segundo Bono Universal Familiar: ¿hay plataforma de inscripción?

El Segundo Bono Universal Familiar (BUF) se comenzará a entregar desde este sábado 10 octubre en territorio peruano. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), este nuevo subsidio de 760 soles llegará a más de 8 millones de familias.

Asimismo, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra remarcó que el Segundo Bono Universal tendrá 5 etapas para evitar aglomeraciones en las entidades financieras. "Cada vez que salía el bono eran grandes las aglomeraciones, colas en los bancos, queremos que esto sea más controlado. Estamos poniendo nuestro esfuerzo, pero necesitamos la ayuda de la gente para que sigan las recomendaciones", manifestó Vizcarra Cornejo.

En ese sentido, la titular del Midis, Patricia Donayre, indicó que el BUF será entregada a todos los ciudadanos que dentro del estado de emergencia hayan accedido a subsidios del Estado( Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Universal).

¿Aún me puedo inscribir para el Segundo Bono Universal?

Como se recuerda, miles de peruanos se quejaron por no recibir el primer pago del Bono Familiar Universal. Por ello, el Ministerio de Desarrollo en coordinación con el Reniec crearon la plataforma digital denominada Registro Nacional de Hogares.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, este sitio permitía que las personas que no figuraron en el primer padrón del Bono Universal puedan inscribirse para los futuros subsidios. Sin embargo, el Registro Nacional de Hogares ya no está disponible. Es decir, no se puede inscribir para el BUF.

¿Cómo sé si soy beneficiario del Segundo Bono Universal?

Para confirmar si eres beneficiario al Segundo Bono Familiar Universal, debes ingresar al portal (https://bfu.gob.pe/). Te aconsejamos tener a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI).