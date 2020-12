OMS en contra de la vacunación obligatoria contra la COVID-19

En Rusia ya se ha iniciado la vacunación masiva contra la COVID-19, por lo que surge la duda de cuándo le tocará a los demás países incluyendo al nuestro. No obstante, también existe la incógnita de si será obligatorio o no aplicarse la inyección y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio su opinión al respecto, indicando que cada ciudadano debe decidir por su cuenta si vacunarse o no.

“Necesitamos persuadir, dialogar con la gente, y los que hemos trabajado en salud pública preferimos evitar este tipo de medidas”, explicó Mike Ryan, el director ejecutivo de la entidad para Emergencias Sanitarias.

Asimismo, señaló que mostrarán todas las cualidades que tiene la vacuna para que las personas decidan si colocárselas o no. “Estamos preparados para presentar los datos, los beneficios que pueden dar la vacuna, para que la gente tome sus decisiones de forma razonable”, agregó.

Por otra parte, según la agencia EFE, Ryan sostuvo que, de acá a un año aproximadamente que la vacuna esté disponible para todos, las personas que no se hayan inyectado la dosis comenzarán a hacerlo, porque entenderán que “inmunizarse será un acto de responsabilidad”.

Finalmente, la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien, estuvo de acuerdo con que la vacuna no sea obligatoria debido a que podría causar reacciones adversas en la población.