Escolares no pueden acceder a clases virtuales por bloqueadores de señal del penal de SJL - Video

Se ven perjudicados. Los niños que residen en la Asociación de viviendas Palmeras II en San Juan de Lurigancho vuelven a tener dificultades para atender a sus clases virtuales este Año Escolar 2021 debido que el internet no llega bien a su zona a causa de los bloqueadores del penal de dicho distrito.

"Ahorita están en clases. No puede entrar porque no tengo señal. Justo me estoy yendo a buscar señal", sostuvo Norma Huamán a 'América Noticias', quien junto a su menor hija caminan hasta 20 minutos para encontrar señal y así pueda atender sus clases desde su celular.

Situación con la que deben lidiar día tras días los escolares que viven en esa zona de SJL. Por ello, sus padres piden la intervención de las autoridades para que sus hijos puedan acceder a internet sin dificultades.

Al respecto de esta situación, el viceministro de Justicia, Felipe Paredes, señaló que calibrarán la potencia de los bloqueadores de celulares en los penales a fin de no perjudicar a los escolares que viven en zonas aledañas y necesitan el internet.

"El Gobierno hace suyo el derecho de privilegiar la educación de los niños y niñas, estamos al tanto de esto y tomamos las medidas del caso para evitar que la señal de celular de la que hacen uso los niños se vea afectada", indicó.