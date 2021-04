Elecciones 2021: Conoce cuánto es la multa a pagar si no vas a votar

Las Elecciones Generales 2021 se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de abril, día en el que los peruanos deberán acudir a su local de sufragio para elegir al próximo presidente del Perú. No obstante, como se sabe, si decides no ir a votar te corresponderá pagar una multa y a continuación te contamos cuál es el valor de la misma.

Dependiendo de la zona en la que te encuentres, la sanción por no participar de este deber cívico tendrá diferente costo. Por tal razón, en esta guía te explicamos todos esos detalles y, por supuesto, te damos a conocer qué ocurre si decides no pagar la multa y seguir con tu vida como si nada.

Cabe resalta que, si eres miembro de mesa y decides no ir o si te corresponde suplantar a uno que no acudió y no vas, también recibirás una sanción económica.

Multas electorales 2021

Conoce cuánto deberás pagar si se te adjudica una multa en las elecciones 2021:

- Si no votas y vives en un distrito clasificado como "no pobre" por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): S/ 88.

- Si no votas y vives en un distrito clasificado como "pobre" por el INEI: S/ 44.

- Si no votas y vives en un distrito clasificado como "pobre extremo" por el INEI: S/ 22.

- Por no asistir como miembro de mesa: S/ 220.

- Por negarte a sustituir a algún miembro de mesa en la mesa electoral: S/ 220.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

Estas son las consecuencias de no pagar una multa electoral:

- No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

- No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

- No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

- No podrás ser nombrado funcionario público.

- No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

Fuente: Gobierno del Perú.

Elecciones 2021: requisitos para tramitar una justificación o dispensa

Si por algún motivo de fuerza mayor, como padecer COVID-19, no puedes acudir a votar, aquí te explicamos cómo conseguir la justificación:

- Copia de DNI/DNIe (Solo para la causal de pérdida o robo de DNI).

- Copias simples de los documentos que sustenten la razón por la cual no votaste o incumpliste tu función como miembro de mesa

- En caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio el monto a pagar es S/. 23.40 soles.

- Si no vas a sufragar, el monto a pagar es de S/. 23.60 soles. Si cuentan con ambas omisiones en un mismo proceso electoral se cancela el monto menor (S/. 23.40). El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral. S/. 23.60

- El dinero se paga en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal https://pagalo.pe

(Fuente: JNE)