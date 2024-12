La voz Perú: criticar a Daniela Darcourt por cantar e interrumpir audiciones

Para la nueva temporada de La Voz Perú 2021, el equipo de entrenadores incluyó a la cantante salsera Daniela Darcourt, quien ha brillado en sus intervenciones durante las audiciones a ciegas. Sin embargo, un grupo de seguidores del reality de canto de Latina ha criticado que la ex Son Tentación cante durante la participación de los aspirantes, pues los interrumpe y no les permite demostrar sus habilidades.

De acuerdo con los usuarios en Facebook, la intérprete de 'Señor mentira' criticaron no solo las interrupciones de Darcourt cuando canta o hace comentarios a los participantes, sino también sus expresiones y forma de hablar, la cual consideran que no le corresponde.

“Daniela, no necesitas exagerar como jurado en La Voz, más humildad”, “Cuando la conocí en Son tentación era muy creída, espero que no se le suba los humos más”, “Daniela por favor deja de cantar cuando cantan los participantes, que no se escucha la voz de ellos, sino más la tuya please”, “Daniela, por favor, deja de cantar cuando los participantes cantan, solo se escucha tu voz”, “Te adoramos, eres mejor en salsa, pero por favor no cantes, no interrumpas a las participantes, déjalas que canten ellas. Te queremos”, “Todos sabemos que tienes una de las mejores voces de salsa, no necesitas opacar al concursante”, “Daniela, te pido que tengas un poquito de respeto a los concursantes”, se lee en los comentarios.