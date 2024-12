Pedro Rejas sobre 'Vladiaudios': "Lo conté porque no quería ir preso por corrupción"

"Montesinos me buscó durante la campaña presidencial por mi cercanía con los Fujimori. Comenzó a llamarme desde la Base Naval por tres celulares diferentes y en la última etapa por el teléfono fijo. Su interés primordial era apoyar la candidatura de Keiko Fujimori", indicó.

Tras conocerse que los resultados de la segunda vuelta no favorecieron a Fujimori Higuchi , Montesinos se contactó con Rejas nuevamente, pero ahora con una nueva estrategia: pagar sobornos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que aprueben las demandas de los abogados de Fuerza Popular y, de esta forma, obtener los votos necesarios para superar a Pedro Castillo .

"No quería terminar involucrado en actos ilícitos, no quería afectar a mi familia. No estaba de acuerdo, por eso lo solté todo, para protegerme", agregó.