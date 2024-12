Ministro Elice sobre 'Vacunatón' durante toque de queda: "Vacunación se sobrepone a todo"

¡Atención! José Elice , ministro del Interior , se pronunció sobre el nuevo horario del toque de queda establecido por el Gobierno . El titular del Mininter dejó en claro que esta disposición no interferirá en la jornada denominada "Vacunatón" que se está llevando a cabo este fin de semana por 36 horas continuas.

De igual manera, el funcionario destacó la importancia que se le debe dar a la inmunización y le pidió a la ciudadanía no descuidarse, ya que la vacuna no evita que la COVID-19 no ingrese a nuestro organismo.