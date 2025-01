Juliana Oxenford indignada por actitud hacia Francisco Sagasti: "¡Qué vergüenza!"

Durante los momentos previos a la juramentación de Pedro Castillo como presidente del Perú, se vio a Francisco Sagasti llegando al Congreso de la República para entregar la banda presidencial pero no lo dejaron ingresar. Motivo por el cual en redes sociales llovieron críticas y una de las más indignadas fue la periodista Juliana Oxenford.

Asimismo, muchos cibernautas tildaron de “falta de respeto” el no haber dejado que el expresidente ingrese a dejar la banda presidencial como es habitual. No obstante, el ex primer mandatario de igual manera agradeció a todo el pueblo peruano por el apoyo brindado.