Guido Bellido sobre indulto a Antauro Humala: "Eso corresponde al presidente"

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros ( PCM ), Guido Bellido , comentó sobre la carta de Antauro Humala que le enviaron a su despacho y aseguró que hasta el momento no la ha leído.

"La verdad, no he leído todavía, no se de qué trata, y probablemente es un saludo por asumir la responsabilidad y hay que agradecerle, cualquier gesto es importante", asevero durante la entrevista.