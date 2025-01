WhatsApp: Conoce cómo descargar videos y fotos que se ven una sola vez

Con el aplicativo Only Once de Meta puedes conservar esas fotos y videos de tu celular que están programados para que solo puedan ser vistas la primera vez que se abre el mensaje. Asimismo, este nuevo mecanismo tiene muchas más funciones interesantes.

¿Ya has usado la herramienta Only Once en WhatsApp? La aplicación tiene una serie de utilidades que para muchos son de suma necesidad: puedes mandar desde divertidos emojis hasta entretenidos documentos en PDF. Pero, ¿Qué hay con las fotos y videos que desaparecen? ¿Se pueden conservar?