Horóscopo de hoy, miércoles 5 de febrero: predicciones para cada signo zodiacal

TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Estarás muy inspirado en el amor, sorprenderás a tu pareja con tus detalles y vehemencia, y seguirá con entusiasmo tus iniciativas. No dejes para después actividades que puedes realizar hoy , de lo contrario se te complicaría el trabajo.

GÉMINIS | 21 MAY- 21 JUN.: El amor y la aventura se combinarán para hacer excitante tu día , vivirás experiencias nuevas e inolvidables junto a esa persona que te gusta. Pensarás en cambiar de trabajo, pero no lo comentes con nadie hasta estar seguro de haberlo encontrado.

CÁNCER | 22 JUN- 21 JUL.: Esa persona que parecía no darse cuenta de tu interés, demostrará que te corresponde, hoy empezarán a hacerse realidad tus ilusiones. Estas despilfarrando tu dinero en asuntos sin importancia , ten cuidado, más adelante lo necesitarás.

ESCORPIO | 23 OCT- 22 NOV.: El amor y apoyo de tu pareja te dan estabilidad, hoy recuerdos del pasado volverán a tu mente pero ya no te perturbarán y te sentirás seguro de tus sentimientos. Pensarás en abrir un negocio propio y buscarás asesoría.

SAGITARIO | 23 NOV- 22 DIC.: Estás en una etapa de renovación, buscarás cambios para hacer más estable tu relación sentimental, hoy hablarás con tu pareja de tus sueños e ilusiones y contarás con su apoyo. Las cosas en el trabajo no saldrán como lo esperabas , pero no debes darte por vencido.

CAPRICORNIO | 23 DIC- 21 ENE.: La incertidumbre quedó atrás y estás viviendo un gran momento sentimental, hoy escucharás de la persona que amas las palabras que anhelabas. Las felicitaciones por tu desempeño no se harán esperar, disfrútalas pero sin descuidar tus obligaciones.

ACUARIO | 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás solo e incomprendido, olvídate del orgullo y deja fluir tus sentimientos, si hablas con el corazón terminarán tus penas y conquistarás a la persona que amas. Pensarás en redecorar tu hogar y pedirás un préstamo económico, no te precipites, el dinero que esperas llegará.

PISCIS | 18 FEB- 19 MAR.: Tu situación sentimental no mejora a pesar de tus esfuerzos, hoy decidirás no dar más oportunidades, dejarás atrás la etapa de desamor y le darás otro rumbo a tu vida afectiva. Una visita al médico no te caería nada mal, y tómate un pequeño descanso de tus actividades.