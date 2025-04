Esta es la MULTA que podrías recibir, si no CAMBIAS esta información clave en tu DNI este 2025

En este sentido, no actualizar estos datos puede traerte sanciones para quienes no cumplan con la obligación en los plazos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Si no lo hacen, se le impone una multa equivalente al 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Considerando que la UIT de este 2025 tiene un valor de S/ 5.350, la sanción asciende a S/ 16.05.