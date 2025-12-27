Resultados Lotería de Boyacá HOY, 27 de diciembre: a qué hora juega y últimos números ganadores

Este sábado 27 de diciembre de 2025 se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos tradicionales más reconocidos en Colombia. Como ocurre cada semana, miles de personas están atentas a la publicación de los resultados oficiales, especialmente en una fecha cercana al cierre del año, cuando muchos participantes esperan terminar diciembre con un premio.

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos de manera regular y cuenta con una estructura de premios que incluye un premio mayor y varios premios secundarios. Los resultados del sorteo de este sábado se dan a conocer tras la emisión oficial y pueden ser consultados en los canales autorizados de la lotería una vez finalizado el evento.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre de 2025

Los resultados oficiales del sorteo correspondiente a este sábado 27 de diciembre de 2025 se publican luego de la realización del sorteo nocturno. Para conocer los números ganadores, se recomienda revisar:

Los canales oficiales de la Lotería de Boyacá

Medios de comunicación autorizados

Plataformas digitales que replican los resultados oficiales

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá es un juego de azar regulado en Colombia y solo está permitido para mayores de edad, de acuerdo con la normativa vigente. El juego consiste en la compra de un billete o fracción que contiene un número y una serie, los cuales participan en el sorteo semanal.

El ganador del premio mayor es quien acierta el número y la serie extraídos en el sorteo. Existen también otras modalidades de premios para quienes coinciden parcialmente con los resultados.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ofrece una estructura de premios que suele incluir:

Premio mayor, destinado a quienes aciertan número y serie completos.

Premios secos, con montos fijos para coincidencias específicas.

Aproximaciones, para números cercanos al premio mayor.

Premios por serie, incluso si el número no es exacto.

Horario en el que se emite la Lotería de Boyacá

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados en horas de la noche, generalmente alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia). Tras la emisión, los resultados son difundidos de manera inmediata por los canales oficiales y medios aliados.