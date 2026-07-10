¡Locura por Haaland! Más de 500 peruanos llevan el nombre del delantero noruego
Erling Haaland y sus buenas actuaciones en el Mundial 2026 han inspirado a que varios peruanos lleven su nombre.
El gran momento de Erling Haaland en el Mundial 2026 con la selección de Noruega no ha pasado desapercibido en el Perú. Varios connacionales llevan el nombre del popular 'Androide', en honor a su destacada participación en la Copa del Mundo, así como al buen momento que atraviesa en Manchester City. En esta nota te detallamos cuántos compatriotas han sido nombrados como el noruego de 25 años.
PUEDES VER: "Para mi amor platónico": La Tigresa del Oriente sorprende en redes con inesperada dedicatoria a Haaland
¿Cuántos peruanos llevan el nombre de Haaland?
Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en su cuenta de Instagram, un total de 563 peruanos llevan el nombre de Erling Haaland, de los cuales, 4 de ellos llevan el nombre completo del noruego (Erling Braut Haaland), mientras que otros 91 compatriotas llevan el nombre y apellido paterno del artillero europeo.
En tanto, 468 peruanos llevan solo el nombre del noruego. “Haaland también es peruano”, se lee en la publicación de la citada institución. Esta situación pone en evidencia la gran popularidad que ha adquirido el atacante, quien lucha por convertirse en el goleador del Mundial 2026, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.
Erling Haaland inspiró el nombre de 563 peruanos.
Los goles de Haaland en el Mundial 2026
Hasta el momento, Erling Haaland lleva siete goles anotados en el Mundial 2026, detrás de Messi y Mbappé, ambos con 8 tantos. El 'Androide' le anotó en fase de grupos a Senegal (dos goles), Irak (dos goles) y Costa de Marfil (un gol), y en octavos de final a Brasil (dos goles).
Próximo partido de Noruega
Cabe precisar que Erling Haaland volverá a jugar el día de mañana, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará a las 4:00 p.m. (hora peruana) en Miami y marcará el reencuentro entre el delantero y Jude Bellingam, su excompañero de equipo en Borussia Dortmund.
- 1
Resultado Sinuano Día de HOY, viernes 10 de julio de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo de la lotería
- 2
¡Locura por Haaland! Más de 500 peruanos llevan el nombre del delantero noruego
- 3
Horóscopo de HOY, viernes 10 de julio de 2026: lee GRATIS las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50