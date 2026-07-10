¡Locura por Haaland! Más de 500 peruanos llevan el nombre del delantero noruego

El gran momento de Erling Haaland en el Mundial 2026 con la selección de Noruega no ha pasado desapercibido en el Perú. Varios connacionales llevan el nombre del popular 'Androide', en honor a su destacada participación en la Copa del Mundo, así como al buen momento que atraviesa en Manchester City. En esta nota te detallamos cuántos compatriotas han sido nombrados como el noruego de 25 años.

¿Cuántos peruanos llevan el nombre de Haaland?

Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en su cuenta de Instagram, un total de 563 peruanos llevan el nombre de Erling Haaland, de los cuales, 4 de ellos llevan el nombre completo del noruego (Erling Braut Haaland), mientras que otros 91 compatriotas llevan el nombre y apellido paterno del artillero europeo.

En tanto, 468 peruanos llevan solo el nombre del noruego. “Haaland también es peruano”, se lee en la publicación de la citada institución. Esta situación pone en evidencia la gran popularidad que ha adquirido el atacante, quien lucha por convertirse en el goleador del Mundial 2026, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Erling Haaland inspiró el nombre de 563 peruanos.

Los goles de Haaland en el Mundial 2026

Hasta el momento, Erling Haaland lleva siete goles anotados en el Mundial 2026, detrás de Messi y Mbappé, ambos con 8 tantos. El 'Androide' le anotó en fase de grupos a Senegal (dos goles), Irak (dos goles) y Costa de Marfil (un gol), y en octavos de final a Brasil (dos goles).

Próximo partido de Noruega

Cabe precisar que Erling Haaland volverá a jugar el día de mañana, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará a las 4:00 p.m. (hora peruana) en Miami y marcará el reencuentro entre el delantero y Jude Bellingam, su excompañero de equipo en Borussia Dortmund.